Молодого хоккеиста убили в кафе на юге Челябинской области

Подозреваемый уже был судим и носил оружие нелегально

В ночь на понедельник, 2 мая, в Брединском районе убили 26-летнего хоккеиста. Парень ввязался в ссору в помещении небольшого кафе и получил огнестрельное ранение, которое стало смертельным. Информацию о случившемся ИА «Первое областное» подтвердили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

«Второго мая в утреннее время в дежурную часть Отдела МВД России по Брединскому району поступило сообщение об убийстве местного жителя в кафе. На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. Прибывшие по сообщению полицейские обнаружили труп мужчины, 1996 года рождения, с огнестрельными ранениями», — рассказали в пресс-службе.

Подозреваемый задержан по горячим следам. Он на 10 лет старше жертвы и уже был судим. У мужчины изъято незарегистрированное огнестрельное оружие и патроны.

Сейчас он находится в изоляторе временного содержания. Мера пресечения еще не избрана.

По данным Следственного комитета, стрелявший и его жертва поссорились во время распития спиртных напитков.

«По версии следствия, в утреннее время 2 мая текущего года в баре поселка Бреды в ходе распития спиртного у подозреваемого возник бытовой конфликт с 26-летним местным жителем. После ссоры подозреваемый ушел в дом за охотничьим ружьем, и вернувшись в бар, произвел выстрелы в потерпевшего. Причиненные ранения стали причиной смерти потерпевшего», — сообщает СУ СК России по Челябинской области.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

