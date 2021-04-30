Молодого челябинца накажут за призывы к митингам

Ему грозит до 5 лет лишения свободы

Челябинская полиция возбудила уголовное дело в отношении 18-летнего местного жителя. Его подозревают в нарушениях порядка организации митингов. Об этом сегодня, 30 апреля, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Ранее мужчина неоднократно привлекался к административной ответственности по статье 20.2. КоАП РФ («Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования»), выплачивал штрафы и получал арест на пять суток. Молодой человек публиковал в социальных сетях посты с призывами к участию в незаконных массовых акциях.

«Гражданин продолжил свою противоправную деятельность, регулярно размещая в сети Интернет призывы к неограниченному кругу лиц принять участие в несогласованных публичных мероприятиях. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения», — рассказали в региональном полицейском главке.

В отношении молодого человека было возбуждено уголовное дело по пункту 1 статьи 212 УК РФ («Неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования»).

Молодому мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.

Напомним, администрация Челябинска отказала областному отделению КПРФ в проведении митинга-концерта на Алом поле, посвященного 1 Мая. Коммунисты в ответ опубликовали на своем сайте заявление бюро комитета реготделения, в котором анонсировали серию одиночных пикетов по всему городу.