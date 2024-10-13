Молодая семья разбилась в лобовом ДТП в Нагайбакском районе

Водитель погиб на месте

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Сегодня, 13 октября, в Нагайбакском районе произошло смертельное ДТП с участием седана «Киа» и большегруза «Хово». Об этом ИА «Первое областное» сообщили очевидцы.

«„Киа“ залетела прямо под большегруз. Водитель погиб, пассажирка в тяжелом состоянии. Молодая семья разбилась, недавно поженились»,— рассказал очевидец.

В пресс-службе ГУ МВД России по региону нашему информагентству сообщили, что авария произошла на пятом километре автодороги Нагайбак — Фершампенуаз.

«Предварительно, произошло столкновение двигавшихся во встречных направлениях автомобилей „Киа К5“ и грузового „Хово“. В результате 32-летний водитель легкового авто от полученных травм скончался. Находившаяся в салоне 33-летняя пассажирка госпитализирована»,— уточнили в ведомстве.

От удара грузовой автомобиль опрокинулся. Все обстоятельства выясняются. Предварительно, водитель и пассажир «Киа» не были пристегнуты ремнями безопасности.