Молодая челябинка прописала у себя сразу 16 иностранцев

«Резиновую» квартиру полицейские обнаружили на улице Салютной

Челябинские полицейские выявили фиктивную постановку на учет 16 иностранных граждан. Сделать из своей квартиры «резиновую» решила 21-летняя местная жительница, сообщает пресс-служба полиции.

«Девушка осуществила четыре факта фиктивной регистрации иностранных граждан в своей квартире по улице Салютной. Таким образом, девушка прописала в своей квартире 16 мигрантов, которые фактически там не проживали. Об этом свидетельствуют показания соседей и осмотр квартиры», — говорится в сообщении.

В отношении подозреваемой в отделе полиции «Тракторозаводский» УМВД России по Челябинску возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 322.3 УК РФ. Все иностранные граждане сняты с миграционного учета.