«Мог кто-то подвезти»: пропавшего в Челябинской области подростка ищут восьмой день

Поисковики просят водителей отсмотреть записи видеорегистраторов

В Еткульском районе восьмой день ищут 14-летнего Арслана Мохаммади, пропавшего 6 июля. Поиски не прекращаются ни днем, ни ночью, ни в сильный дождь. Как ИА «Первое областное» рассказали в пресс-службе поискового отряда «Лиза Алерт», поисковики постоянно обращаются к водителям с просьбами помочь в поисках мальчика.

«Мама полагает, что Арслана кто-то мог куда-то подвести. Мы обклеиваем близлежащие трассы, постоянно обращаемся к водителям, чтобы они отсмотрели видео с регистраторов за 6, 7, 8 июля, потому что мальчик мог выйти на дорогу»,— уточнили в пресс-службе.

Мама Арслана накануне предположила, что ее сын мог выйти из леса на дорогу и его кто-то мог подвезти или даже приютить. При этом она подчеркнула, что мальчику нужен не просто уход, но и лечение. Кроме того, подросток мог забраться далеко в лесной массив. По ее мнению, сил на это у Арслана хватило бы.

На сегодняшний день в поисках участвуют более двухсот человек, в том числе 89 от МЧС, 87 добровольцев и 35 поисковиков от «Лизы Алерт». Территория поисков постоянно расширяется. Пока результатов нет.

Все, кто имеет какую-либо информацию о местонахождении Арслана, могут сообщить ее по телефону 8-800-700-54-52 или 112.