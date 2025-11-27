Многодетная наркосбытчица из Челябинска взяла на дело семилетнюю дочь

Женщина задержана, а дети переданы опеке

В Челябинске пресечена деятельность преступной группы, сбывавшей наркотики через интернет-магазин. Одну из наркосбытчиц задержали с поличным: многодетная мать взяла на дело семилетнюю дочь, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

Безработную 37-летнюю женщину задержали в Курчатовском районе, когда она извлекала из тайника на территории СНТ крупную партию синтетических наркотиков, предназначенных для расфасовки. При личном досмотре у женщины было изъято более 200 граммов запрещенных веществ. Последующий обыск по месту ее жительства позволил обнаружить весы и упаковочные материалы, подтверждающие масштабы незаконной деятельности.

Установлено также, что подозреваемая неоднократно привлекалась к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей.

В момент задержания с женщиной находилась ее семилетняя дочь. Дома под опекой матери оставались еще двое несовершеннолетних. В настоящее ими занимаются органы опеки и попечительства.

Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере». Женщину заключили под стражу. Ей грозит пожизненный срок.