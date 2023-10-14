Многодетная мать из Миасса перечислила мошенникам свыше 700 тысяч рублей

Женщина хотела получить дополнительный доход

В Миассе Челябинской области 39-летняя мать четверых детей решила получить вознаграждение за прохождение опроса, а в результате оформила несколько кредитов и перевела более 700 тысяч рублей мошенникам. В полиции возбудили уголовное дело, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Женщина рассказала правоохранителям, что в конце сентября скачала на телефон игру. В процессе на экране смартфона постоянно появлялась реклама с предложением пройти опрос за вознаграждение. Многодетная мать подумала, что дополнительные деньги пришлись бы кстати, и перешла по ссылке.

Как только женщина ответила на несколько вопрос и ввела свои данные, ей поступил звонок от якобы финансового специалиста крупной компании. Он предложил ей заработать крупную сумму, вкладывая только личные средства. Другой специалист уточнил, что женщина получит миллион рублей, но при этом заплатит «всего» 200 тысяч.

«Женщина по инструкции злоумышленников установила приложение и перевела вступительный взнос, а также небольшие суммы, которые списывала с имеющейся у нее кредитной карты. А дальше мошенники обманным путем вынудили ее увеличить размер инвестиций. Женщина оформляла кредиты в разных банках, полученные средства переводила на указанные номера карт»,— рассказали в ведомстве.

В результате женщина перевела мошенникам 720 тысяч рублей, но прибыли так и не дождалась, и спустя 10 дней обратилась в полицию.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

По итогам восьми месяцев 2023 года южноуральцы отдали телефонным мошенникам свыше 1,3 миллиарда рублей. Для профилактики Центр общественного мониторинга и проектов Челябинской области запустил горячую линию с коротким номером *1593. Туда можно позвонить, если есть сомнения в адекватности происходящего, проконсультироваться. Но в АНО «ЦОМ» рекомендуют: не берите трубки с незнакомых номеров вообще!