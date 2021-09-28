Минздрав Челябинской области навестили силовики

Проведена проверка

Вчера, 27 сентября, представители правоохранительных органов нанесли визит в Министерство здравоохранения региона. Информацию об этом ИА «Первое областное» подтвердили в пресс-службе министерства. Правда, не уточнив ни повод для визита, ни действия, проводимые силовиками, ни, собственно, представители каких именно структур посетили ведомство.

«Минздрав заинтересован в объективном результате следственных действий. Со стороны ведомства будет оказано все необходимое содействие правоохранительным органам», — рассказали в пресс-службе регионального Минздрава.

Пресс-службы региональных управлений Следственного комитета, МВД и ФСБ не комментируют произошедшее. По собственным данным ИА «Первое областное», речь может идти о действиях в рамках некоей доследственной проверки по заявлению одного из жителей Челябинска.