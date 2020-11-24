Минувшей ночью в Челябинске неизвестные подожгли автомобиль журналиста издания Znak

Полиция проводит проверку.

Минувшей ночью в Челябинске неизвестные подожгли автомобиль корреспондента издания Znak. На место ЧП выезжали сотрудники полиции и дознаватели МЧС.

Инцидент произошёл около 23:40 23 ноября на улице Бейвеля, 1 напротив магазина «Магнит». По словам владелицы автомобиля, сначала она услышала громкий хлопок, а затем увидела пламя. Спустившись во двор, корреспондет поняла, что горит её машина.

«На месте был найден баллон. По словам очевидцев, возгорание началось с хлопков из-под машины, горели колеса. Автомобиль был не единственным на парковке, стоял не с краю. Мы не исключаем, что поджог связан с профессиональной деятельностью нашего журналиста»,— написали корреспонденты издания Znak.com.

Кроме того, как отмечает издание, несколько месяцев назад неизвестные повредили автомобиль родственницы журналистки, которая носит ту же фамилию. Тогда полицейские отметили, что повреждения носят неслучайный характер.

В пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области сайту «Первый областной» сообщили, что такой случай зарегистрирован, проводится необходимая проверка.