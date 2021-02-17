Минкульт объяснил замену гранита при реставрации театра оперы и балета в Челябинске

Решение принималось коллегиально

При реставрации ступеней театра оперы и балета в Челябинске малышевский гранит заменили на дымовский, чтобы сохранить первоначальный облик здания. Решение было принято коллегиально, рассказали сегодня, 17 февраля, в пресс-службе регионального Министерства культуры Челябинской области.

«Все процедуры были проведены по закону. Работы велись под контролем заказчика, технадзора и авторского надзора. Гранит, из которого были сделаны старые ступени, был из Шершневского карьера. Сейчас этот карьер затоплен. Его не существует. И шершневского гранита нет. Тогда было принято решение заменить его на дымовский гранит. Когда начали демонтировать ступени, оказалось, что дымовский гранит не подходит по цвету. Из-за этого было принято коллегиальное решение о замене малышевского гранита на дымовский. Это было сделано с целью сохранения прежнего облика здания театра. Стоимость малышевского гранита не превышает стоимости дымовского», — прокомментировала пресс-секретарь регионального министерства культуры Виктория Олиферчук.



Добавим, что документы по данному контракту были направлены на проверку в Главное контрольное управление.

Ранее Первое областное информагентство сообщало, что по результатам прокурорской проверки выявлен ущерб, нанесенный бюджету области в размере 16 миллионов рублей. Подрядчиком выступила компания «Ампир». Она использовала более дешевый материал, чем был прописан в госконтракте.