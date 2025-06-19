Минэнерго предупреждает о росте попыток диверсий на электроподстанциях

Злоумышленников могут посадить в тюрьму на срок от 10 до 20 лет

Министерство энергетики России зафиксировало увеличение числа попыток несанкционированного проникновения на электроподстанции с целью повреждения оборудования и совершения диверсий. Злоумышленники пытаются убедить граждан проникнуть на охраняемые объекты, создавая угрозу жизни и здоровью людей, а также стабильности энергоснабжения, сообщает Минэнерго РФ.

Самовольное проникновение на электроподстанции может привести к серьезным последствиям: отключениям электроэнергии в жилых домах и на социально значимых объектах, повреждению дорогостоящего оборудования и масштабным перебоям в работе энергосистемы.

Минэнерго подчеркивает, что по каждому факту несанкционированного проникновения проводятся тщательные проверки с привлечением правоохранительных органов. За совершение диверсионных действий на объектах энергетики предусмотрена суровая ответственность — согласно статье 281 Уголовного кодекса РФ, виновным грозит лишение свободы на срок от 10 до 20 лет.

Министерство призывает граждан проявлять бдительность и сообщать в правоохранительные органы о любых подозрительных действиях вблизи электроподстанций. Не следует поддаваться на провокации и участвовать в противоправной деятельности, которая может иметь катастрофические последствия.