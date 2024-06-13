Миллион рублей похитили сотрудницы почтамта в Копейске

Вина женщин уже доказана

Три жительницы Копейска, работавшие на почтамте, похитили более одного миллиона рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

«Деньги похищали на протяжении длительного периода времени с использованием служебного положения», — отмечают в пресс-службе.

Схема хищения при этом не раскрывается.

Двум мошенницам 42 и 43 года, одной — 39 лет. В отношении дам возбуждено уголовное дело статье 160 УК РФ «Присвоение и растрата».

Между тем аргаяшские пивовары обвинили башкирских в подделке этикеток — в деле разбираются челябинские антимонопольщики.

