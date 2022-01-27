Михаил Скоков рассказал, откуда поступает большая часть сообщений о минировании школ в Челябинской области

На любое такое сообщение полиция реагирует в обязательном порядке

Сегодня, 27 января, глава ГУ МВД по Челябинской области рассказал, откуда поступают сообщения о минировании школ и административных зданий. Чаще всего такие сообщения поступают из-за границы.

«Не все заграничные коллеги оказывают оперативную помощь, и не все откликаются. Контролировать такие сообщения из другого государства очень сложно. На любой такой вызов мы обязаны реагировать, обязаны проверять. Я понимаю, что это создает напряжение в обществе, доставляет неудобства, но по-другому нельзя», — отметил Михаил Скоков.

Напомним, на прошлой неделе и на текущей по Челябинску прокатилась волна лжеминирований образовательных учреждений, больницы и мэрии.

Также сегодня стало известно о задержании подозреваемых в «минировании» школ на территории региона. Возбуждены уголовные дела в отношении двоих жителей Магнитогорска, которые из хулиганских побуждений анонимно звонили с сообщениями о грозящей соцучреждениям опасности, сообщили в пресс-службе УФСБ РФ региона.