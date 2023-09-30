Мигранта, который приставал к девочке под Челябинском, выдворят из страны

Такое решение принял Сосновский районный суд

Иностранец, задержанный за домогательство девочки в поселке Кременкуль, будет выдворен из страны. Об этом в субботу, 30 сентября, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

С ходатайством о выдворении иностранного гражданина выступили сотрудники Управления по вопросам миграции. Сегодня Сосновский районный суд принял решение о выдворении 19-летнего мигранта из России.

«Напомним, ранее в полицию поступила информация о том, что иностранный гражданин вел себя неподобающим образом по отношению к несовершеннолетней в маршрутном транспорте, следующем в поселок Кременкуль. Оперативники в течение двух часов нашли и задержали подозреваемого. В дальнейшем выяснилось, что уроженец Таджикистана работал в России по патенту», — рассказали в пресс-службе.

Ожидать выдворения молодой человек будет в Центре временного содержания для иностранных граждан ГУ МВД России по Челябинской области.

Ранее в Кыштыме задержали 30-летнего мужчину по подозрению в насильственных действиях сексуального характера в отношении шестилетнего и девятилетнего детей.