Мигрант похитил 14-летнюю школьницу из Екатеринбурга и увез в Челябинск

Обнаружить девочку помог биллинг

Четырнадцатилетнюю школьницу, пропавшую 8 июня в Екатеринбурге, нашли в Челябинске. На Южном Урале, в одной из квартир, ее удерживал 24-летний мигрант, сообщает УМВД по Екатеринбургу.

В полицию обратился отец ребенка. Он рассказал, что раньше дочь не сбегала из дома и не оставалась нигде ночевать. Вычислить место нахождения девочки помог биллинг — школьница продолжала пользоваться сотовым телефоном.

Оказалось, что девочка живет в Челябинске с 24-летним мигрантом. В Екатеринбурге его семья проживает по соседству с семьей пропавшей. Ранее девочку и этого парня уже видели вместе, но родители школьницы не придали этому большого значения, так как считали, что дочь слишком мала для романтических встреч.

«В ближайшее время девочку передадут законным представителям. Проверка по факту ее исчезновения продолжается», — заявили в полиции.