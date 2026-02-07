Миасца осудят за незаконную рыбалку на Аргазинском водохранилище

Обвиняемому грозит штраф до полумиллиона рублей или лишение свободы

Житель Миасса стал фигурантом уголовного дела после рыбалки на Аргазинском водохранилище, имеющем статус особо охраняемой природной территории. Его дело уже передано на рассмотрение в суд, сообщили в прокуратуре Челябинской области.

Браконьера задержали с поличным в январе 2025 года. Используя лесковые сети, мужчина выловил несколько окуней, лещей и судаков. Проверка показала, что разрешения на рыбалку у него не было.

Миасца привлекли к уголовной ответственности по статье «Незаконная добыча водных ресурсов на особо охраняемых территориях». Ему грозит штраф до полумиллиона рублей, либо исправительные работы, либо лишение свободы на срок до двух лет. Кроме того, браконьеру придется возместить причиненный ущерб в размере 30 тысяч рублей.