Миасскому серийному убийце запросили пожизненный срок

Жертвами преступлений стали шесть мужчин

Во вторник, 10 августа, в Челябинском областном суде состоялись прения сторон по уголовному делу серийного убийцы из Миасса. 30-летний житель округа обвиняется в убийстве шести мужчин в июле прошлого года. Прокурор настаивает на исключительной опасности подсудимого для общества и пожизненном лишении свободы, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Уголовное дело 30-летнего жителя Миасса было передано в суд весной этого года. Установлено, что он спаивал мужчин без определенного места жительства, а затем когда жертвы уже не могли оказывать сопротивления, убивал многочисленными ударами молотка в голову. Мужчина признан вменяемым.

«Выступая в прениях, старший прокурор отдела уголовно-судебного управления Руслан Тимшин отметил исключительную опасность подсудимого для общества, устойчивость и последовательность его преступного поведения», — рассказали в прокуратуре.

Прокурором предложено назначить подсудимому наказание в виде пожизненного лишения свободы.