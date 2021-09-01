Миасский тренер подал в суд на директора школы за нецензурные оскорбления

Учитель потребовал взыскать со своего начальника 200 тысяч рублей

В Миассе прошел суд по делу о директоре школы, который оскорбил своего подчиненного. Еще в 2019 году директор одной из миасских школ в тренерской комнате оскорбил в нецензурных выражениях своего подчиненного. Директор был привлечен к административной ответственности и выплатил 1 тысячу рублей штрафа. Однако учитель пошел дальше и подал иск к директору о взыскании 200 тысяч рублей компенсации морального вреда. Суд вынес решение взыскать в пользу истца 30 тысяч рублей, сообщает пресс-служба Миасского городского суда.

Директор и его представитель в суде не согласились с предъявленным иском. Но суд решил его частично удовлетворить.

«Определяя размер компенсации морального вреда, суд учел отмеченные истцом конкретные негативные последствия, возраст и личность истца и ответчика, занимаемые ими должности, их служебные отношения, общественное положение сторон, обусловленное наличием профессиональных наград и званий, положительной профессиональной оценкой как работников образования, состояние здоровья истца, материальное положение ответчика, содержание порочащих сведений и их влияние на формирование негативного мнения об истце у его окружения», — прокомментировала консультант Миасского городского суда Нина Кислинская.

Суд решил взыскать с ответчика в пользу истца компенсацию морального вреда в размере 30 тысяч рублей.