Миасский суд рассмотрит уголовное дело о попытке продажи медали Жукова

Местная жительница торговала госнаградой на вокзале

Миасский городской суд рассмотрит уголовное дело в отношении местной жительницы, продавшей государственную награду — медаль Жукова. В августе женщина была задержана с поличным сотрудниками транспортной полиции на вокзале Миасса, сообщает пресс-служба Южно-Уральского линейного управления МВД на транспорте.



По данным пресс-службы ЮУ ЛУ МВД на транспорте, оперативники уголовного розыска златоустовского линейного отдела полиции задержали на вокзале Миасса 39-летнюю женщину. Полицейские появились в момент продажи государственной награды: дама просила за медаль Жукова две тысячи рублей.

Экспертиза показала подлинность награды: безработная обвиняемая действительно собиралась продать настоящую медаль, учрежденную в 1995 году в честь столетия со дня рождения маршала СССР Георгия Жукова. Медалью этой награждались участники Великой Отечественной войны: бывшие красноармейцы, военные моряки, бойцы войск НКВД, подпольщики и партизаны. Кроме того, награду могли (и могут) получить за мужество и отвагу, проявленные в боевых действиях при защите Отечества и государственных интересов России военнослужащие Министерства обороны и других современных министерств и ведомств.

Задержанная призналась, что награда принадлежала ее бабушке, скончавшейся в 2013 году. Женщина намеревалась потратить вырученные от незаконной сделки деньги на собственные нужды.

На сегодня наследница геройской бабушки находится под подпиской о невыезде и обвиняется по статье 324 УК РФ — в сбыте государственных наград. Материалы уголовного дела уже направлены транспортной прокуратурой в суд.