Миасский городской суд вынес приговор 25-летнему мужчине, который присвоил деньги работодателя, передает пресс-служба суда.
Установлено, что в марте прошлого года подсудимый работал продавцом-консультантом в мебельной фирме. Он продавал клиентам изделия без соответствующих документов, а полученные от покупателей деньги присвоил. Ущерб предпринимателю составил более 100 тысяч рублей.
«Мужчине назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года в колонии строгого режима», — рассказали в суде.
Приговор вступил в законную силу.