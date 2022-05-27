Миасский суд отправил в колонию строгого режима продавца, обманувшего работодателя на 100 тысяч рублей

Мужчина присвоил деньги клиентов

Миасский городской суд вынес приговор 25-летнему мужчине, который присвоил деньги работодателя, передает пресс-служба суда.

Установлено, что в марте прошлого года подсудимый работал продавцом-консультантом в мебельной фирме. Он продавал клиентам изделия без соответствующих документов, а полученные от покупателей деньги присвоил. Ущерб предпринимателю составил более 100 тысяч рублей.

«Мужчине назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года в колонии строгого режима», — рассказали в суде.

Приговор вступил в законную силу.