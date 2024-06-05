Миасский пенсионер потерял почти миллион рублей на быстром заработке

Мужчина перевел мошенникам около 900 тысяч, поверив, что сможет заработать на инвестициях

В Миассе пенсионер остался без денег после того, как неизвестные предложили ему заработать на вложениях, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области. В дежурную часть отдела МВД России по городу Миассу обратился пенсионер, на телефон которого поступил звонок от неизвестной, предложившей легко получить большую сумму денег.

Мужчина поверил в возможность быстрого заработка и согласился на махинации аферистов.

Злоумышленники попросили пенсионера установить на телефон приложения для видеозвонков и обмена сообщениями, а также приложение брокерской площадки. После чего пострадавший переводил деньги на указанные счета. Когда накопленные деньги закончились, пенсионер был вынужден взять кредит в банке.

Сумма, которую мужчина перевел мошенникам, составляет 890 тысяч рублей, из которых 720 — кредитные. Не заработав ни копейки, потерпевший обратился в полицию. Планируют возбудить уголовное дело.

В Челябинске домохозяйка перевела мошенникам 6,5 млн рублей, когда пыталась заработать на инвестициях.



Автор: Анастасия Грищенко

