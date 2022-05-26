Миасские спасатели нашли заблудившегося в лесу рыбака

Мужчина направлялся на Тургояк, но забыл дорогу

Спасатели эвакуировали из леса потерявшегося 55-летнего рыбака. Мужчина блуждал по болотистой местности весь день, сообщили сегодня, 26 мая, в Поисково-спасательной службе Челябинской области.

Житель Миасса приехал на рыбалку на общественном транспорте и направился к озеру Тургояк. Мужчина пошел через лесную дорогу, но на перекрестке перепутал направление, а когда понял это — не вернулся назад.

«Целый день провел рыбак в лесу в поисках дороги или тропинки. К счастью, к вечеру перед надвигающейся грозой он вышел к линии ЛЭП, поймал сигнал сотовой связи и смог позвонить спасателям», — рассказали в областной ПСС.

Специалисты Миасского отряда обнаружили мужчину в заболоченном районе леса и эвакуировали к дороге.

Спасатели напоминают: если вы заблудились, всегда безопаснее возвращаться по той же пройденной дороге, а не идти дальше вглубь леса.