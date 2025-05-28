Миасские спасатели эвакуировали подростка с острова на берег пруда

У парня после заплыва не хватило сил вернуться

Днем 27 мая в Миассе спасатели эвакуировали с острова в Поликарповском пруду 15-летнего подростка. В службу 112 позвонили его друзья, которые поняли, что сами помочь парню не смогут, сообщили в пресс-центре Поисково-спасательной службы Челябинской области.

Двое 15-летних подростков и их 18-летний друг решили поплавать в пруду. Один из них преодолел 300 метров и доплыл до острова. Вернуться на берег ему не хватало сил.

Друзья подростка поняли, что сами помочь ему не смогут, и позвонили спасателям по номеру 112. Сотрудники Миасского отряда областной ПСС добрались до подростка на лодке и доставили его на берег. Медпомощь ему не потребовалась.

Спасатели обратили внимание на то, что это уже не первый случай, когда дети, оказавшись в опасной ситуации, сами звонят по номеру 112, тем самым спасая свои жизни. Родителей призывают научить ребенка набирать этот номер в экстремальных ситуациях.