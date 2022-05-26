Миасские полицейские задержали подозреваемого в серии краж арматуры из подвалов домов

Мужчина, по версии следствия, сдавал похищенное в пункты приема металлолома



В Миассе полицейские задержали 35-летнего мужчину, подозреваемого в кражах арматуры из подвалов многоквартирных домов, сообщили сегодня, 26 мая, в ГУ МВД РФ по Челябинской области.

По версии следствия, ранее судимый местный житель работал сантехником в одной из управляющих компаний города и незаконно проникал в подвалы домов, откуда похищал вентили. Краденое имущество мужчина сдавал в пункты приема металлолома.

«Мужчину задержали по подозрению в краже арматуры на сумму более 340 тысяч рублей из подвала по улице Макеева. Позже установлена его причастность к другим аналогичным преступлениям. Ущерб составил около полумиллиона рублей», — рассказали в региональном полицейском главке.

По факту происшествий возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ («Кража»).