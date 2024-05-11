Миасские полицейские задержали мужчину, ограбившего пенсионерку

Подозреваемый напал на женщину в подъезде

В полицию с заявлением об ограблении обратилась 62-летняя жительница Миасса. Она сообщила, что в подъезде жилого дома на нее напал мужчина. Он толкнул женщину и выхватил у нее сумку. Ущерб пострадавшая оценила в более чем 16 тысяч рублей. На задержание подозреваемого правоохранителям потребовалось всего четыре часа, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Полицейские выяснили приметы нападавшего и задержали его. Им оказался 53-летний ранее неоднократно судимый мужчина, не имеющий постоянного места жительства. Часть средств он успел потратить на свои нужды, остальные деньги полицейские вернули потерпевшей.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело о грабеже (пункт «г» части 2 статьи 161 УК РФ). Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По данной части статьи подозреваемому грозит до семи лет тюрьмы.