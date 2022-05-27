Миасские полицейские задержали мужчин, незаконно вырубивших деревья

Ущерб составил 132 тысячи рублей

Полицейские Миасса задержали двоих 53-летних мужчин, незаконно вырубивших сосны и березы, сообщили в ГУ МВД РФ по Челябинской области.

Один из задержанных выехал в лес на личном тракторе и срубил два дерева. Ущерб составил 88 тысяч рублей.

Второй задержанный вырубил березы на одной из баз отдыха в Миассе, причинив ущерб лесничеству на 45 тысяч рублей.

По фактам происшествий возбуждены уголовные дела по частям 1, 2 статьи 260 УК РФ («Незаконная рубка лесных насаждений»).

Как ранее сообщал наш сайт, в Челябинской области осудили предпринимателя, вырубившего сосны. Ущерб составил 9,5 млн рублей.