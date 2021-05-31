Миасские полицейские обнаружили в жилом доме 23 игровых автомата

Оборудование изъято, решается вопрос о возбуждении дела

В Миассе полицейские выявили незаконную зону для проведения азартных игр в жилом доме. Об этом сегодня, 31 мая, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Сотрудники полиции провели очередной рейд с целью пресечения незаконной игровой деятельности. В доме по улице Малышева правоохранители обнаружили целое игорное заведение.

«При осмотре помещения было обнаружено и изъято 23 игровых автомата и денежные средства в размере 90 тысяч рублей. На месте находились 45-летний охранник, 36-летний оператор и пять посетителей», — рассказали в региональном полицейском главке.

Конфискованное оборудование направлено на экспертизу, после которой будет принято процессуальное решение.

Как ранее писал наш сайт, Калининский районный суд Челябинска начал рассмотрение дела в отношении 23 южноуральцев, обвиняемых в незаконном проведении азартных игр и организации преступного сообщества.

Выяснилось, что южноуральцы установили в нежилых помещениях домов игровое оборудование. Обвиняемым удалось получить около шести миллионов рублей на игорном бизнесе. Подпольные заведения были открыты по улицам Молодогвардейцев, 38а; Кирова, 62; Сталеваров, 66/1; Салютной, 10 и Братьев Кашириных, 95б.