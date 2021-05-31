Миасская полиция начала проверку после выступления измученных лисиц в торговом центре

Руководитель шапито сообщил, что животным было плохо из-за жары

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Посетители циркового шоу в ТЦ «Сидней» в Миассе возмутились выступлением замученных лисиц. По фактам публикаций в соцсетях полиция начала проверку. Об этом сегодня, 31 мая, Первому областному информагентству сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Очевидцы выложили в соцсети съемку выступления цирка шапито в торговом центре. На кадрах видно, как рыжая и черная лисы едва передвигают лапами во время выполнения трюка, при этом дрессировщики продолжают дергать животных за цепи с требованием более оживленного исполнения. После тщетных попыток изможденных животных уносят с арены.

Руководитель шапито Антон Селедцов сообщил, что лисам было плохо из-за жары, и подчеркнул, что перед выступлением животные проходят ветеринарное обследование.

«У лисиц сейчас период линьки. Паниковать по этому поводу не нужно. Для животного мира это совершенно нормальная ситуация. Сейчас с лисами все в порядке, просто переутомились на жаре», — рассказал Антон Селедцов.

Инцидент прокомментировал председатель комитета по экологии и охране окружающей среды РФ Владимир Бурматов.

«Это недопустимо. Животные в таких условиях находиться не могут. Если бы люди туда не шли, если бы не покупали билетов, такой уродливой формы этих гастролирующих, безобразных кочующих цирков, их бы просто не существовало. У нас цирки-шапито являются формой фактически незаконной деятельности и должны быть запрещены», — сказал политик в эфире московской радиостанции.

По факту происшествия полиция Миасса начала проверку.

«В правоохранительные органы никто не обращался, мы начали проверку по факту публикаций в соцсетях», — уточнили в ГУ МВД по Челябинской области.

Как ранее писал наш сайт, с 1 января 2020 года действует обновленный закон «Об ответственном обращении с животными», согласно которому запрещена деятельность контактных зоопарков, а также применение лекарственных средств, способных причинить вред здоровью животных, участвующих в зрелищных мероприятиях. Запрещается держать в квартирах и домах диких животных: медведей, королевских кобр и прочую экзотику в виде львов, тигров и крокодилов.