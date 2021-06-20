Миасец попытался расплатиться в магазине «билетом банка приколов»

Полицейские задержали злоумышленника

В Миассе Челябинской области полицейские задержали мужчину, пытавшегося расплатиться в магазине «билетом банка приколов». Злоумышленнику грозит до двух лет лишения свободы. Подробнее рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Инцидент произошел в одном из магазинов, расположенных по улице Менделеева. 33-летняя сотрудница рассказала правоохранителям, что посетитель выбрал продукты и подал ей на кассе купюру достоинством пять тысяч рублей и надписью «билет банка приколов». Женщина сразу же распознала обман, а злоумышленник, поняв это, скрылся с места преступления, не успев взять продукты.

«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ОМВД установили и задержали подозреваемого. Им оказался ранее не судимый местный житель, 1973 года рождения. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 1 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации („Мошенничество“). Санкция предусматривает лишение свободы сроком до двух лет»,— уточнили в ведомстве.

Миасцу избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.