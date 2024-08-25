Миасец лишился 170 тысяч рублей, пытаясь оформить льготу на электричество

Мошенники обманули пенсионера по новой схеме

В полицию Миасса обратился 66-летний местный житель. Он рассказал, что ему позвонили якобы из энергокомпании и предложили оформить льготу на электричество. После поступило еще несколько звонков от разных людей, которые убедили его оформить кредиты и перевести деньги на безопасные счета. В результате мужчина лишился около 170 тысяч рублей. Подробнее рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Мужчина уточнил, что назвал «сотруднице энергокомпании» свои паспортные данные, после чего разговор прекратился. Затем ему пришло сообщение о том, что с ним якобы связывались мошенники, а также был дан номер телефона, по которому мужчине нужно было позвонить, чтобы не стать жертвой преступной схемы.

«Напуганный пенсионер перезвонил по указанному номеру, тем самым продолжив общение с мошенниками. Далее с мужчиной связывались различные лжепредставители контрольных организаций и силовых структур, которые убедили мужчину в том, что для сохранения его финансового благополучия необходимо оформить кредиты и перевести деньги на безопасный счет»,— рассказали в ведомстве.

Пенсионер сделал все, что от него требовали: оформил несколько кредитов на сумму 170 тысяч рублей и перевел на продиктованный ему счет. Только после этого он понял, что его обманули.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве, личности злоумышленников устанавливаются.

Полицейские призывают южноуральцев прекращать разговор, если неизвестные заводят разговоры о деньгах, акциях или скидках. В большинстве случаев с подобными предложениями звонят мошенники. Узнать больше о преступных схемах и не стать жертвой можно по короткому номеру *1593.