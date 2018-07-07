/ «С понедельника уходила в декрет». Беременная женщина насмерть разбилась в аварии на Южном Урале

Девушку жалко очень, 30 лет, еще и в положении была — не спасли никого. Мужа вызвали, он в шоке, волком воет, сочувствую ему. Потерять жену и неродившегося ребенка! — рассказывают очевидцы аварии.
Автомобилисты сообщают, что в момент ДТП шел сильный дождь, что, возможно, тоже повлияло на аварийность. По словам знакомых погибшей девушки, у нее был неплохой стаж вождения, а водила она всегда очень аккуратно. С понедельника она должна была выйти в декретный отпуск.
Мы много лет работали вместе, никогда не видел её унылой. Соболезнования всем родным. — делятся коллеги погибшей.
На месте работали сотрудники ГИБДД и скорой помощи. Подробности и обстоятельства устанавливаются.