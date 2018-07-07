/ «С понедельника уходила в декрет». Беременная женщина насмерть разбилась в аварии на Южном Урале

Второго участника ДТП госпитализировали с серьезными травмами.

ДТП с участием двух иномарок произошло на трассе под Магнитогорском вечером накануне, 6 июля. В результате 30-летняя беременная девушка, которая была за рулем «Дэу Нексия», умерла на месте от полученных травм. 35-летнего водителя «Шкоды» госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии. По предварительной информации, мужчина при обгоне не убедился в безопасности манёвра и на встречной полосе столкнулся с легковушкой.

Девушку жалко очень, 30 лет, еще и в положении была — не спасли никого. Мужа вызвали, он в шоке, волком воет, сочувствую ему. Потерять жену и неродившегося ребенка! — рассказывают очевидцы аварии.

Автомобилисты сообщают, что в момент ДТП шел сильный дождь, что, возможно, тоже повлияло на аварийность. По словам знакомых погибшей девушки, у нее был неплохой стаж вождения, а водила она всегда очень аккуратно. С понедельника она должна была выйти в декретный отпуск.

Мы много лет работали вместе, никогда не видел её унылой. Соболезнования всем родным. — делятся коллеги погибшей.

На месте работали сотрудники ГИБДД и скорой помощи. Подробности и обстоятельства устанавливаются.