Мэру Троицка Александру Виноградову утвердили оправдательный приговор

Сейчас глава города находится в СИЗО по делу о взятке

Челябинский областной суд в апелляции оставил в силе оправдательный приговор Троицкого городского суда мэру Александру Виноградову по делу о превышении полномочий (часть 2 статьи 286 УК РФ). Об этом сегодня, 21 мая, Первому областному информагентству сообщили в пресс-службе суда.

Напомним, в марте 2021 года Александра Виноградова вызвали на допрос в Челябинск, где предъявили обвинение в том, что в 2019 году он вместе со своим заместителем Вадимом Германом санкционировал передачу центральных тепловых пунктов города от одной теплоснабжающей организации другой, чем причинил пострадавшему ООО ущерб в 9,1 миллиона рублей. Сам Александр Виноградов утверждал, что действовал по решению комиссии по ЧС в интересах троичан, так как выступавшая в деле потерпевшей компания отказывалась включать тепло в канун морозов.

29 мая прошлого года мэру вынесли оправдательный приговор. Прокуратура обжаловала его.

В декабре прошлого года Александра Виноградова обвинили в получении взятки беговой дорожкой (статья 290 УК РФ) от директора коммерческой фирмы Дмитрия Виноградова за ускоренное беспрепятственное получение от администрации Троицка разрешений на строительство и последующий ввод в эксплуатацию нежилого здания. Обоих фигурантов дела отправили в СИЗО.