Мэру Троицка Александру Виноградову отменили оправдательный приговор

Дело передано на новое рассмотрение

Седьмой кассационный суд отменил оправдательный приговор мэру Троицка Александру Виноградову по делу о превышении полномочий при передаче тепловых сетей. Дело направлено на новое рассмотрение в Челябинский областной суд, сообщили Первому областному информагентству в пресс-службе кассационной инстанции.Как сообщало Первое областное информагентство, Александр Виноградов был задержан вслед за своим заместителем Вадимом Германом в декабре 2020 года. Мэр был заключен под стражу, затем суд сменил ему меру пресечения на домашний арест. Летом 2021 года Виноградов вернулся к работе в администрации Троицка, однако расследование уголовного дела продолжалось.

Глава Троицка обвиняется в том, что, по версии следствия, в конце 2019 года он передал центральные тепловые пункты — оборудование местной теплоснабжающей организации — в распоряжение другой компании, причинив предприятию — владельцу имущества ущерб в 9,1 миллиона рублей. Сам Александр Виноградов утверждает, что действовал по решению комиссии по ЧС в интересах троичан: потерпевшая организация отказывалась начинать отопительный сезон, несмотря на наступление зимних холодов. В отношении главы города было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

В мае прошлого года Александра Виноградова оправдали.

Позже мэр Троицка снова был задержан. На этот раз по делу о получении взятки беговой дорожкой. По версии следствия, Александр Виноградов получил от директора коммерческой фирмы Дмитрия Виноградова спортинвентарь за 126 тысяч рублей за ускоренное беспрепятственное получение от администрации Троицка разрешений на строительство и последующий ввод в эксплуатацию нежилого здания.