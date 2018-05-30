/ Три кучи мертвых собак обнаружили в лесу жители Златоуста

Животные, по их словам, разлагаются среди деревьев с осени.

В лесу возле Златоуста обнаружили свалку из трупов собак. Как утверждают местные жители, лежат убитые животные там с осени. Рядом с ними можно найти части от дротиков с ядом, которыми в собак стреляла служба отлова.

Трупы животных не утилизировали несколько месяцев. Сейчас их расклевывают вороны. Там не только взрослые псы, которые действительно могли быть агрессивны, но и трупы щенков.

Это уже третья кучка. Мы насчитали здесь 9 собак. В предыдущих было такое месиво, что посчитать невозможно. Эти собаки лежала с осени, видно, что они не домашние, их привезли с улицы. — рассказала сайту «Первый областной» местная жительница Светлана Железняк.

Женщина занялась защитой собак после того, как потеряла своего любимого питомца по вине службы отлова. В ее пса выстрелили у магазина, погрузили труп в машину и увезли. Обнаружить тело питомца Светлана до сих пор не может. Женщина обратилась в прокуратуру, а надзорный орган — в суд, с иском против фирмы, занимающейся отловом бродячих собак. Решения по этому разбирательству пока нет.