Мэрию Златоуста навестили силовики

Администрация города окажет содействие правоохранителям

Сегодня, 4 марта, силовики устроили проверку в управлении ЖКХ администрации Златоуста. Об этом Первому областному информагентству сообщили в мэрии.

«Да, действительно, сегодня в управлении работали сотрудники правоохранительных органов. Администрация Златоуста заинтересована в выявлении нарушений законодательства со стороны сотрудников и окажет содействие следствию при необходимости», — прокомментировали в мэрии.

Источник Первого областного информагентства в правоохранительных органах сообщил, что в управлении проводится проверка по выявленным нарушениям в сфере ЖКХ, делом занимается Следственный комитет. В пресс-службе СУ СКР по Челябинской области на звонок не ответили.