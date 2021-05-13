Жителей Троицка возмутил выброшенный у контейнерной площадки труп свиньи

Мэрия отреагировала на сообщение в тот же день

В Троицке жители пожаловались на беспорядок на контейнерной площадке. Кроме мешков с мусором, обломков шифера рядом с баками лежало тело мертвой свиньи. Мэрия города в тот же день отреагировала на сообщение.

В среду, 12 мая, в городском паблике Троицка было опубликовано фото контейнерной площадки по улице Московской. Люди были возмущены поведением своих соседей.

«Это животное явно погибло не в автокатастрофе, скорее всего, из-за какой-то болезни. Вы вытащили (...) труп и бросили даже не в бак! Про то, что там всё вокруг завалили огромными мешками и шифером, думаю, не стоит говорить, и так видно на фото... Моему возмущению нет предела», — сообщил анонимный пользователь сети.

Сегодня, 13 мая, администрация Троицка сообщила, что контейнерную площадку привели в порядок накануне, сразу после появления сообщения.

«Работы были проведены подрядной организацией в тот же день. Напомним, что независимо от причин гибели животных необходимо проводить их утилизацию в соответствии с законодательством. Это позволит избежать нарушения экологических и этических норм при работе с останками биологического происхождения», — сообщила мэрия.

За нарушение порядка захоронения животных предусмотрена административная ответственность в виде наложения штрафа. За содержанием контейнерных площадок в индивидуальном жилом секторе в городе следят подрядчики согласно муниципальному контракту, в многоквартирных дворах уборку осуществляют управляющие компании.