Мэрия Челябинска выплатит 450 тысяч рублей получившей перелом при падении на льду девочке

Размер компенсации морального вреда был увеличен на 100 тысяч рублей после обжалования прокурором

Администрация Челябинска выплатит родителям 17-летней девочки, которая поскользнулась на льду и получила переломы, 450 тысяч рублей компенсации морального вреда вместо 350 тысяч рублей. Размер выплаты увеличили после рассмотрения дела судебной коллегией по гражданским делам челябинского облсуда, сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

В феврале 2021 года тогда еще 16-летняя девочка, выйдя из здания гимназии № 96, переходя дорогу, поскользнулась и упала. В результате подросток получила закрытый перелом голени со смещением отломков и другие повреждения. Девочке провели несколько операций и устанавливается инвалидность. Причиной падения стало ненадлежащее исполнение обязанностей по обработке улицы противогололедными материалами.

Прокурор Металлургического района обратился в суд с целью добиться компенсации морального вреда девочке, испытывающей страдания. Районный суд частично удовлетворил исковые требования прокурора и обязал администрацию выплатить 350 тысяч рублей.

«Не согласившись с указанным решением, прокурор обжаловал его в апелляционную инстанцию. Судебная коллегия по гражданским делам Челябинского областного суда доводы апелляционного представления о несоответствии взысканной суммы компенсации характеру и степени физических и нравственных страданий посчитала обоснованными, указав, что судом первой инстанции не выяснены тяжесть причиненных ребенку физических и нравственных страданий, не учтены индивидуальные особенности и возраст несовершеннолетней, а также не дана надлежащая оценка длительности лечения»,— рассказали в ведомстве.

В результате с мэрии взыскано 450 тысяч рублей в пользу родителей пострадавшей.