Администрация Челябинска выплатит родителям 17-летней девочки, которая поскользнулась на льду и получила переломы, 450 тысяч рублей компенсации морального вреда вместо 350 тысяч рублей. Размер выплаты увеличили после рассмотрения дела судебной коллегией по гражданским делам челябинского облсуда, сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.
В феврале 2021 года тогда еще 16-летняя девочка, выйдя из здания гимназии № 96, переходя дорогу, поскользнулась и упала. В результате подросток получила закрытый перелом голени со смещением отломков и другие повреждения. Девочке провели несколько операций и устанавливается инвалидность. Причиной падения стало ненадлежащее исполнение обязанностей по обработке улицы противогололедными материалами.
Прокурор Металлургического района обратился в суд с целью добиться компенсации морального вреда девочке, испытывающей страдания. Районный суд частично удовлетворил исковые требования прокурора и обязал администрацию выплатить 350 тысяч рублей.
«Не согласившись с указанным решением, прокурор обжаловал его в апелляционную инстанцию. Судебная коллегия по гражданским делам Челябинского областного суда доводы апелляционного представления о несоответствии взысканной суммы компенсации характеру и степени физических и нравственных страданий посчитала обоснованными, указав, что судом первой инстанции не выяснены тяжесть причиненных ребенку физических и нравственных страданий, не учтены индивидуальные особенности и возраст несовершеннолетней, а также не дана надлежащая оценка длительности лечения»,— рассказали в ведомстве.
В результате с мэрии взыскано 450 тысяч рублей в пользу родителей пострадавшей.