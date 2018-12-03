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сегодня в 11:24
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/ «От удара отвалился бампер»: пешеход погиб под колесами «ГАЗели» в Челябинске

«От удара отвалился бампер»: пешеход погиб под колесами «ГАЗели» в Челябинске

Мужчина вышел на «зебру», однако не убедился в том, что водитель заметил человека на дороге.
сегодня в 11:53
  |  Происшествия

Пешеход скончался на автодороге «Меридиан» утром 3 декабря. Мужчина, как установили сотрудники ГИБДД, переходил дорогу в районе дома № 41 по улице Лебединского. Он вышел на «зебру», сделав все по правилам, однако не убедился в том, что водитель заметил человека на дороге. В итоге «ГАЗель», проезжавшая по «Меридиану», сбила пешехода. От удара у автомобиля отвалился бампер.

Мужчина 1958 года рождения, управляя автомобилем ГАЗ, совершил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу справа налево по ходу движения автомобиля. В результате ДТП пешеход, мужчина 1996 года рождения, от полученных травм скончался на месте происшествия. — прокомментировали сайту «Первый областной» в ГИБДД Челябинска.

Сейчас обстоятельства и причины произошедшего продолжают выяснять сотрудники Госавтоинспекции. Материалы дела уже переданы в следственный отдел по расследованию ДТП.

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