/ «От удара отвалился бампер»: пешеход погиб под колесами «ГАЗели» в Челябинске

Мужчина вышел на «зебру», однако не убедился в том, что водитель заметил человека на дороге.

Пешеход скончался на автодороге «Меридиан» утром 3 декабря. Мужчина, как установили сотрудники ГИБДД, переходил дорогу в районе дома № 41 по улице Лебединского. Он вышел на «зебру», сделав все по правилам, однако не убедился в том, что водитель заметил человека на дороге. В итоге «ГАЗель», проезжавшая по «Меридиану», сбила пешехода. От удара у автомобиля отвалился бампер.

Мужчина 1958 года рождения, управляя автомобилем ГАЗ, совершил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу справа налево по ходу движения автомобиля. В результате ДТП пешеход, мужчина 1996 года рождения, от полученных травм скончался на месте происшествия. — прокомментировали сайту «Первый областной» в ГИБДД Челябинска.

Сейчас обстоятельства и причины произошедшего продолжают выяснять сотрудники Госавтоинспекции. Материалы дела уже переданы в следственный отдел по расследованию ДТП.