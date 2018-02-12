/ «Мерседес» и «Ока» устроили массовую аварию возле дорожной больницы в Челябинске

Два человека из отечественной легковушки пострадали.

Накануне на улице Доватора возле Дорожной клинической больницы в Челябинске произошла авария между тремя автомобилями — «Окой», «Мерседесом» и «Шевроле». Первыми столкнулись отечественная легковушка и немецкий автомобиль. После чего по инерции «Ока» продвинулась вперед и зацепила третий автомобиль.



11 февраля в 18:50 возле дома № 21 на улице Доватора водитель 1988 года рождения, управляя автомобилем «Мерседес Бенс», совершил столкновение с движущимся впереди попутно автомобилем Ваз-111130, водитель — женщина 1953 года рождения, после чего автомобиль Ваз-111130, продолжив движение вперед, совершил столкновение с автомобилем «Шевроле Авео». — сообщили сайту «Первый областной» в ГИБДД по Челябинской области.

Отметим, что в результате ДТП пострадали два человека — 63-летний водитель и 42-летний пассажир из оказавшейся посередине «Оки». Им назначено амбулаторное лечение.

