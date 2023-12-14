Мэра Троицка отправили в СИЗО по делу о взятке беговой дорожкой

Ранее меру пресечения избрали директору коммерческой фирмы

Сегодня, 14 декабря, Центральный районный суд Челябинска избрал меру пресечения главе Троицка Александру Виноградову. Его обвиняют в получении взятки (статья 290 УК РФ), передает корреспондент медиахолдинга «Первый областной».

«Александра Виноградова отправили под стражу на два месяца», — сообщает корреспондент.

По версии следствия, Александр Виноградов получил от директора коммерческой фирмы Дмитрия Виноградова беговую дорожку за 126 тысяч рублей за ускоренное беспрепятственное получение от администрации Троицка разрешений на строительство и последующий ввод в эксплуатацию нежилого здания.

Напомним, ранее Александр Виноградов был оправдан по статье о превышении должностных полномочий и даже получил официальные извинения от прокуратуры.





