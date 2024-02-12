Мэра Троицка оставили в СИЗО по делу о взятке беговой дорожкой

Александр Виноградов вину не признает

Сегодня, 12 февраля, Центральный районный суд Челябинска продлил меру пресечения мэру Троицка Александру Виноградову, сообщили Первому областному информагентству в пресс-службе суда.

По версии следствия, Александр Виноградов получил от директора коммерческой фирмы Дмитрия Виноградова беговую дорожку за 126 тысяч рублей за ускоренное беспрепятственное получение от администрации Троицка разрешений на строительство и последующий ввод в эксплуатацию нежилого здания.



«Срок содержания под стражей продлен на два месяца», — прокомментировали в суде.

Глава Троицка вины не признает, в суде он заявил, что взял беговую дорожку на время пандемии и позже полностью рассчитался за нее.



В Троицке было организовано покушение на бизнесмена Бориса Спиридонова, который, по предварительным данным, был посредником в передаче взятки. По данным корреспондентов медиахолдинга «Первый областной», покушение на убийство придумала подруга Дмитрия Виноградова в качестве мести за то, что возлюбленный также попал в СИЗО.

