«Рисунки и надписи нанесли два мальчика, проживающие здесь же в Потанино. Оба 2011 года рождения, учатся в пятом классе», — рассказывают в пресс-службе.
Мальчики воспитываются в благополучных семьях, ранее в поле зрения правоохранительных органов не попадали. С хулиганами и их родителями провели профилактические беседы.
На родителей несовершеннолетних составлены протоколы по статье 5.35 КоАП Рфю Дети будут поставлены на профилактический учет.
Этой весной в Еманжелинске 15-летняя девочка вместе со своими друзьями осквернила памятник жертвам политических репрессий. Возбуждено уголовное дело, материалы которого сейчас рассматривает мировой судья.