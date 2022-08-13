Мемориал ВОВ в Копейске разрисовали местные пятиклассники

Имена вандалов уже установлены

Полиция установила вандалов, которые изрисовали мемориал , посвященный памяти воинов, погибших в Великой Отечественной войне. Оказалось, что хулиганы — местные пятиклассники, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

«Рисунки и надписи нанесли два мальчика, проживающие здесь же в Потанино. Оба 2011 года рождения, учатся в пятом классе»,

— рассказывают в пресс-службе.

Мальчики воспитываются в благополучных семьях, ранее в поле зрения правоохранительных органов не попадали. С хулиганами и их родителями провели профилактические беседы.

На родителей несовершеннолетних составлены протоколы по статье 5.35 КоАП Рфю Дети будут поставлены на профилактический учет.

Этой весной в Еманжелинске 15-летняя девочка вместе со своими друзьями осквернила памятник жертвам политических репрессий. Возбуждено уголовное дело, материалы которого сейчас рассматривает мировой судья.

