Медсестра из Миасса перевела телефонным мошенникам три миллиона рублей

Деньги женщина взяла в кредит

59-летняя медсестра из Миасса в ходе разговора с мошенниками оформила несколько кредитов на сумму около трех миллионов рублей и перевела деньги на счета неизвестных. Полицейские разыскивают причастных к совершению преступления, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Как рассказала правоохранителям жительница Миасса, ей на сотовый телефон позвонил незнакомый мужчина и сообщил о перерасчете пенсии. Он уточнил, что женщине необходимо дождаться письма в одном из почтовых отделений. Пока они разговаривали, потерпевшей на телефон пришло сообщение с кодом, который она продиктовала неизвестному. После этого разговор прервался, а на следующий день последовало еще несколько звонков.

«На телефон потерпевшей позвонила женщина, представилась сотрудником организации, оказывающей госуслуги, и сообщила, что злоумышленники узнали пароль, посредством личного кабинета заявительницы завладели конфиденциальной информацией и пытаются оформить кредит на ее имя. После этого жительнице Миасса поступил звонок от мнимой работницы банка, которая убедила женщину под диктовку выполнить ряд действий. В результате оказалось, что жительница региона оформила кредиты в различных банках на сумму около трех миллионов рублей»,— рассказали в ведомстве.

Все полученные деньги женщина обналичила и перевела через банкоматы на указанные мошенниками счета.

В полиции возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество».

В Челябинской области работает горячая линия по борьбе с телефонными мошенниками по бесплатному мобильному номеру *1593. Операторы расскажут абонентам, получившим подозрительные звонки, как действовать в той или иной ситуации.