Медик из Челябинска отдал мошенникам 4 млн рублей в валюте

Аферисты выманили многолетние сбережения мужчины, запугав его уголовным преследованием

Сотрудник одного из медучреждений Челябинска стал жертвой телефонных мошенников и лишился валютных накоплений, которые собирал 15 лет. Мужчина обратился в полицию после того, как передал курьеру пачки иностранной валюты на сумму около 4 миллионов рублей. Подробности рассказали в ГУ МВД России по региону.

По данным следствия, все началось с сообщения, содержащего сомнительную ссылку. После перехода по ней челябинцу позвонили лжесотрудники Росфинмониторинга и заявили, что необходимо проверить законность его сбережений. Они также запугали его уголовным преследованием в случае отказа. Испугавшись, мужчина отправился в банк, обналичил деньги и передал курьеру.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Полицейские устанавливают личности курьера и других участников мошеннической схемы.