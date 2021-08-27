МЧС: в Челябинской области улучшилась обстановка с лесными пожарами

При этом во многих районах сохраняется особый противопожарный режим

На территории Челябинской области продолжают бороться с ландшафтными и лесными пожарами. Главная цель — не допустить огонь на населенные пункты и быстро локализовать действующие возгорания. Обстановка улучшается, при этом в 27 муниципалитетах действует особый противопожарный режим. Об этом в пятницу, 27 августа, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС региона.

Наиболее сложная пожарная обстановка была на территориях Каслинского, Троицкого, Миасского, Челябинского и Магнитогорского пожарно-спасательных гарнизонов. По состоянию на 15:00 пятницы потушен лесной пожар в Красноармейском районе на площади 23 гектара, а также девять ландшафтных по территории области, общая площадь горения составила 4 гектара. В чрезвычайном ведомстве заверили, что угрозы населенным пунктам нет.

«Ликвидацию пожаров в природной среде осуществляем совместно с представителями лесничеств, органами местного самоуправления, подразделениями областной противопожарной службы, добровольцами», — отметил замначальника дежурной службы пожаротушения Магнитогорского пожарно-спасательного гарнизона Андрей Шунин.

Отметим, в пятницу, 27 августа, в отдельных районах Челябинской области ожидаются грозы и сильный ветер порывами до 20 м/с. Выходные в регионе прогнозируются прохладными, местами пройдут кратковременные дожди, а в северных районах возможны заморозки.

Напомним, на этой неделе крупные пожары произошли в Миассе, Аше, Кунашакском и Пластовском районах. В ряде территорий ввели особый противопожарный режим. На этот период запрещено пользоваться открытым огнем на природе и требуется ограничить походы в лес.