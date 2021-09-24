МЧС подтвердило гибель пяти альпинистов на Эльбрусе

В группе из 19 туристов были жители Челябинской области

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Пять человек погибли, 14 найдены живыми из группы альпинистов, запросившей помощь спасателей на Эльбрусе. Среди 19 туристов были жители Челябинской области и еще десяти регионов России. Списки погибших не опубликованы. Поисковая операция завершена, сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

«В ходе поисково-спасательной операции группы альпинистов на горе Эльбрус удалось спасти 14 человек, их эвакуировали на поляну Азау на ратраках и передали медикам. К сожалению, пять человек погибли», — сообщили в пресс-службе МЧС России.

Группа альпинистов из 19 человек пропала на Эльбрусе 23 сентября. На вершине были неблагоприятные погодные условия: скорость ветра достигала 40 м/с, температура — минус 20 градусов, видимость — не более 1 м. Люди находились на высоте 5400 м. Альпинисты заранее зарегистрировали свой маршрут в МЧС России. Спасатели начали поисковую операцию с 5000 м. В операции участвовали более 40 спасателей.