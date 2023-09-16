Мазутовоз опрокинулся на трассе в Челябинской области

На месте работает спецтехника

Сегодня, 16 сентября, в Челябинской области опрокинулся мазутовоз. О происшествии журналистам ИА «Первое областное» сообщили очевидцы.

«Похоже, мазутовоз опрокинулся. В районе села Степное. Все в мазуте»,— рассказала читатель Антонина.

По ее словам, сейчас на месте работает спецтехника.

В пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области журналисту Первого областного информагентства сообщили, что ДТП произошло в Троицком районе.

«По предварительным данным, на 55 километре автодороги Троицк — Чесма — Степное 67-летний водитель, управляя цистерной, не выбрал безопасную скорость движения и допустил опрокидывание»,— уточнили в ведомстве.

Журналист Первого областного информагентства также направила запрос в региональное министерство экологии. Ответ будет опубликован, как только поступит в редакцию.