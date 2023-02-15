Мать убитой в Челябинске 18‑летней девушки отправили в СИЗО

Елена Дейнека улетела на ток‑шоу на федеральном канале, находясь под подпиской о невыезде

Сегодня, 15 февраля, в Челябинском областном суде состоялось первое заседание по делу об убийстве 18-летней девушки, тело которой нашли на территории мусороперерабатывающего завода. На скамье подсудимых отчим погибшей Александр Ерутин и мать Елена Дейнека, передают корреспонденты медиахолдинга «Первый областной» из зала суда.

По версии следствия, ЧП случилось в частном доме по улице Прессовщиков в Челябинске. Отчим девушки из личной неприязни задушил падчерицу. В это время мать погибшей держала руку жертвы, чтобы подавить ее сопротивление.

Тело девушки нашли на территории мусороперерабатывающего завода 4 августа прошлого года.

Известно, что ранее обвиняемый был судим. В том числе за побои, кражу, умышленное причинение легкого вреда здоровью.

Мужчину на время следствия отправили в СИЗО, мать девушки находилась под подпиской о невыезде.

«На судебном заседании отчим девушки признал вину частично, мать полностью отрицает вину», — передают корреспонденты.

В суде допросили и родного отца погибшей. Мужчина рассказал, что дочь часто жаловалась на отчима и хотела съехать.

Мать убитой прямо в зале суда заключили под стражу, об этом ходатайствовал прокурор. Дело в том, что женщина отправилась на съемки шоу «Мужское / женское» в Москву, хотя находилась под подпиской о невыезде.