Мать убила двухлетнего сына наркотиками в Миассе

Следствие проверяет действия органов профилактики

В Миассе возбуждено уголовное дело по факту убийства двухлетнего ребенка собственной матерью. 22 января в квартире на улице Ремесленной было обнаружено тело мальчика, смерть которого, по заключению экспертизы, наступила от отравления наркотической смесью, сообщает пресс-служба СУ СК России по Челябинской области.

Подозреваемая — 31-летняя жительница Миасса. Следствие установило, что женщина неоднократно умышленно вводила наркотики своему сыну с помощью шприца, пытаясь таким образом успокоить его и прекратить крики. Ей предъявлено обвинение по пункту «в» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего). Суд избрал для обвиняемой меру пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств трагедии.

В семье, помимо погибшего, воспитывались еще трое малолетних детей. Следствие параллельно проверяет действия органов системы профилактики на предмет халатности, повлекшей смерть ребенка (часть 2 статьи 293 УК РФ). Условия проживания и воспитания детей в семье также будут тщательно изучены.