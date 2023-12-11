Мать Владимира Ческидова, арестованного летом в Челябинске за то, что несколько лет удерживал и насиловал девушку, отправили на принудительную психиатрическую экспертизу. Такое решение принял сегодня,11 декабря, Областной суд.

«Областной суд внес уточнения в постановление Центрального районного суда, которым постановлено принудительно поместить обвиняемую в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях для проведения стационарной судебно-психиатрической экспертизы на 30 дней», — говорится в официальном сообщении.

Напомним, 37-летний Владимир Ческидов летом был госпитализирован в психоневрологический стационар, и только благодаря этому обстоятельству девушка, находившаяся у него  в неволе 14 лет, смогла сбежать. Его обвиняют в похищении, изнасилованиях девушки и убийстве еще одной жительницы Челябинска. Мать Ческидова жила в это же доме все эти годы: с сыном и его невольницами.